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Haliliye'den ücretsiz işaret dili kursu

Haliliye Belediyesi tarafından açılan ücretsiz işaret dili kursu vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

27.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:48 Haliliye'den ücretsiz işaret dili kursu
Haliliye Belediyesi tarafından açılan ücretsiz işaret dili kursu vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Haliliye Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile yürüttüğü faaliyetlere ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, engelli vatandaşların daha fazla bir kesim tarafından anlaşılması için işaret dili kursu açtı. İşitme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmanın hedeflendiği kursa her yaş ve gruptan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezinde alanında uzman eğitmenler tarafından açılan işaret dili kursunda kursiyerlere işaret anlamları, işaret ve beden dili ilişkisi, işaret dili genel özellikleri, iletişim ve günlük konuşma dili, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma, işaret diliyle çevirmenlik konularında eğitim veriliyor. Kursun bitimi ile birlikte başarılı olan katılımcılara Milli Eğitim onaylı sertifika verilecek.

Kursiyerler, açılan işaret dili kursunun topluma fayda sağlayacağını belirterek, bu hizmetten dolayı Haliliye Belediyesi ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ettiklerini ifade etti. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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