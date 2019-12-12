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Haliliye ekibinden Hatay hazırlığı

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig'inde mücadele veren Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, hafta sonu oynanacak Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasına hazırlanıyor.

12.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:32Haliliye ekibinden Hatay hazırlığı
Voleybol Erkekler 1. Lig'inde mücadele veren Belediye Voleybol Takımı, hafta sonu oynanacak Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasına hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta rakibi Gümüşhane Torul'u 3-1'lik skorla mağlup eden Haliliye Belediyespor, 14 Aralık 2019 Cumartesi saat 13.00'da Hatay Büyükşehir Belediyespor'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesi Haliliye ekibi, Efeler Ligi hedefiyle Haliliye Belediyesi spor kompleksinde Başantrenör Akif Gürgen gözetiminde Hatay karşılaşmasına çift antrenmanla hazırlanıyor.

Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Başantrenör Akif Gürgen, ligde güzel bir galibiyet serisi yakaladıklarını belirterek, "7 de 7'lik bir serimiz var. Çok zor bir şeyi başardık. Çocuklara çok teşekkür ediyorum. Önümüzde çok zorlu bir Hatay maçı var. Hatay puan durumu olarak çok geride olabilir. Aslanda hedefi playoff olan bir takımdı. Şuan istedikleri yerde değiller. Yeni transferleri var. Bu maçada yeni transferler çıkacaklar bizde bunun bilincindeyiz. Rakibi de izledik tüm hazırlıklarımız yapıyoruz. Bu maçı da alırsak ilk yarıyı lider olarak bitirmeyi garantiliyoruz. Tüm Urfalıları, Hatay'daki Urfalıları maçımıza bekliyoruz" ifadelerini kulandı.

Ligde 22 puanı bulunan Haliliye Belediyespor ligin zirvesinde yer alırken, Hatay Büyükşehir Belediyespor ise 7 puanla 9'uncu sırada yer alıyor. - ŞANLIURFA

Büyükşehir Belediyespor, Haliliye, Türkiye, Hatay, Spor

Kaynak: İHA

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