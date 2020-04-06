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Haliliye kendi ürettiği maskeleri ücretsiz dağıtıyor

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

06.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:40
Haliliye kendi ürettiği maskeleri ücretsiz dağıtıyor
Haliliye Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Halk sağlığını öncelikli tutan ekipler, ilçe genlinde vatandaşlara belediyenin kendi üretimi olan maskeleri ücretsiz dağıtımını sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi ekipleri, dünyayı etkisi altına alan yeni tür korona virüs salgınından korunma tedbirleri çerçevesinde açık olan iş yerlerine ve zorunlu hallerde dışarıya çıkan vatandaşlara kendi üretimi olan maskeleri dağıtmaya başladı.

Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kaya'nın da eşlik ettiği ekip, Mehmet Akif Ersoy, Süleymaniye, Devteyşti ve Bahçelievler mahallerinde gün içinde 5 binin üzerinde maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Kendilerine ücretsiz maske dağıtılan vatandaşlar belediye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Haliliye Belediyesi, Haliliye, Güncel
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