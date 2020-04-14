Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Haliliye salgına karşı tedbirleri sürdürüyor

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

14.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:56
Haliliye salgına karşı tedbirleri sürdürüyor
Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda iki günlük sokağa çıkma yasağının kalkması ile birlikte Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe merkezinde kurulan semt pazarlarını denetleyerek, salgına karşı esnaf ve vatandaşların ateşini ölçtü. Denetimde ayrıca esnaf ve vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Zabıta ekipleri, kurulan pazarlarda sosyal mesafe, aynı anda birim alanda alışveriş yapabilecek vatandaş sayısı, sebze ve meyvelere eldivensiz dokunmama konusunda uyarılarda bulunarak bu kurallara uymayan esnaflara cezai işlem uygulanacağı ile ilgili bilgiler paylaştı.

Öte yandan Zabıta Müdürlüğü, mesai kavramı olmaksızın denetimlerin tüm ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceğini duyurdu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Haliliye Belediyesi, Koronavirüs, Zabıta, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı Haberler
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı
Haberler ›› Güncel ››Haliliye salgına karşı tedbirleri sürdürüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:27: Ankara'da bir mahalleye giriş-çıkışlar kısıtlandı - Haber 12:26: Edirne'de eczacı, koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 12:26: Koronavirüsle mücadeleyi sabote etti, markette yemediği ürün bırakmadı - Haber 12:25: Evinden çıkamayan 65 yaşındaki Fatma teyzeye muhabbet kuşu sürprizi - Haber 12:24: Gazze'de Kovid-19 nedeniyle evde kalan çocuklara kitap ulaştırılıyor - DEYR - Haber 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber 11:06: Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz - Haber