16 Kasım 2018 Cuma 12:25



16 Kasım 2018 Cuma 12:25

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye Belediyesi tarafından başlatılan "Haliliye'ye Hoşgeldin Bebek" kampanyası kapsamında ilçede 22 bin bebek seti dağıtıldı.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Haliliye ilçesinde dünyaya gelen bebeklerin ailelerine hediye edilmek üzere 2014 yılında başlatılan kampanya kapsamında hem bebeğin ve hem ailenin doğumla birlikle ihtiyaç duydukları malzemeler karşılanıyor.Proje ile bu sürede yaklaşık 22 bin aileye içerisinde puset, ana çantası, biberon, emzik ve yeni doğan takımının yer aldığı bebek seti dağıtıldı.