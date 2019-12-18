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Haliliye zabıtası denetimlere ara vermiyor

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede sorumluluk sahasında bulunan okul kantinleri ve çevresindeki işletmeleri denetleyerek sağlık ve hijyen uyarısında bulundu.

18.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:14Haliliye zabıtası denetimlere ara vermiyor
Haliliye Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, ilçede sorumluluk sahasında bulunan okul kantinleri ve çevresindeki işletmeleri denetleyerek sağlık ve hijyen uyarısında bulundu.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, başta okul kantinleri olmak üzere denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Halk sağlının öncelikli olarak hedefleyen ekipler bu kapsamda hijyen, iş yeri açma çalışma ruhsatı, gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması, çalışma ortamı gibi durumları denetliyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ayrıca okul kantinlerinde hazırlanarak satılan tost, sandviç gibi bozulabilecek gıda maddelerin ve son kullanım tarihi geçmiş ürünlerin satılması sonucu çıkabilecek sağlık sorunlarına karşı işletmecileri uyardı.

Öte yandan ekipler, son günlerde sağlık açısından tehlike saçan çikolata şırıngalarına yönelik yoğun mücadele veriyor. Hem okul hem de çevrelerindeki tüm işletmelerde buna ilişkin denetimlerin sıklığının artırıldığı belirtildi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, denetimlerde halk sağlığına zarar verebilecek tüm gıda maddelerin denetimlerinin yapıldığı belirtilerek, ekiplerin bu kapsamda denetimlerine aralıksız devam edeceği bildirildi. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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