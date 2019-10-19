Haliliye Zabıtasından halk sağlığı denetimi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik kapsamlı denetimini sürdürüyor.



Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler, semt pazarlarının denetimi, kaldırım ve yol işgali denetimlerinin yanı sıra gıda satışı yapan market ve çeşitli işletmelerde denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, ilçe merkezinin farklı bölgelerinde bulunan gıda marketlerinde hijyen, ruhsat ve son kullanım tarihi denetimi yaptı. Denetimde ekipler, işletme yetkililerini halk sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek durumlara karşı uyarılarda bulundu.



Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelinde sürdürdüğü denetimlerin aralıksız bir şekilde sürdürüleceği bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA