21.06.2019 16:49
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Haliliyeli çocuklar Kur'an-ı Kerim öğreniyor

Haliliyeli çocuklar Kur

Haliliye Belediyesi bünyesinde yaz kursları kapsamında devam eden Kur'an-ı Kerim kursuna katılan çocuklara, Elif Ba, Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim Tefsiri hediye edildi.

Haliliye Belediyesi bünyesinde yaz kursları kapsamında devam eden Kur'an-ı Kerim kursuna katılan çocuklara, Elif Ba, Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim Tefsiri hediye edildi.

Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, yaz tatili açılan kurslar ile çocuklara dolu dolu yaz tatili yaşatıyor. Merkezde Kur'an-ı Kerim, yüzme, basketbol ve satranç gibi toplamda 23 kursun devam eden kurslar, başta çocukların olmak üzere vatandaşların yüzü güldürmeye devam ediyor.

Merkezde devam eden Kur'an-ı Kerim Kursuna katılan çocuklar için Elif Ba, Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Tefsiri hediye edilmesi için program düzenlendi. Programa Haliliye Belediye Başkanvekili Cengiz İzgördü ve Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan katıldı. Çocuklara Elif Ba, Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Tefsiri'ni taktim eden Başkan Vekili İzgördü, çalışmalar hakkında kurs hocası ve sorumlulardan bilgi aldı.

Aldıkları hediyelerden dolayı mutlu olan çocuklar, Haliliye Belediyesine teşekkür etti. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
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