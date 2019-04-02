Halim Türgar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KAYSERİ DEVELİ belediye başkan adayı olan Halim Türgar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAYSERİ DEVELİ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Halim Türgar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KAYSERİ DEVELİ adayı Halim Türgar kimdir? BTP KAYSERİ DEVELİ adayı Halim Türgar yüzde kaç oy aldı?

Halim Türgar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KAYSERİ DEVELİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Halim Türgar DEVELİ ilçesinde % 0,79 oranında oy almıştır. DEVELİ ilçesinde % 0,79 oranında oy olan Halim Türgar adlı BTP adayı toplamda 311 adet oy sayısına ulaştı.

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