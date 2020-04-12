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Halime, 68 gün sonra yeni doğan ikizlerine kavuştu

ŞANLIURFA'da, Halime Filiz (36) hastanede erken doğum yaparak dünyaya getirdiği ikizlerinin kuvöze alınmasının ardından çalışmak için eşi ve 6 çocuğu ile birlikte Kırşehir'e giderek çobanlık yapmaya başladı.

12.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:53
Halime, 68 gün sonra yeni doğan ikizlerine kavuştu

ŞANLIURFA'da, Halime Filiz (36) hastanede erken doğum yaparak dünyaya getirdiği ikizlerinin kuvöze alınmasının ardından çalışmak için eşi ve 6 çocuğu ile birlikte Kırşehir 'e giderek çobanlık yapmaya başladı. İkizlerinin tedavilerinin ardından Şanlıurfa 'ya dönmek isteyen ancak koronavirüs salgını nedeniyle otobüs bulamayan Halime Filiz, yetkililerin girişimleri sonucu 68 gün sonra çocuklarına kavuşmanın mutluluğu yaşadı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Pekmezli beldesinde yaşayan Halime Filiz, geçen 4 Şubat'ta hastanede ikiz bebek dünyaya getirdi. Ancak, Filiz'in 7 aylık doğan ikizleri hastalıklardan korunması amacıyla, gelişimlerini tamamlayana kadar kuvöze alındı. 'Ayşe' ve 'Ali' adı verilen ikizlerin tedavileri sürerken, Halime-Mehmet Filiz çifti, 15 gün sonra Kırşehir'e çalışmaya gitti. Merkeze bağlı Kartakaya köyünde 6 çocukları ile birlikte köyün lojmanına yerleştirilen Filiz çifti, burada çobanlık yapmaya başladı.

OTOBÜS BULAMADILAR

Bir süre sonra hastanedeki doktorlar, Filiz çiftine ulaşarak ikizlerin tedavilerinin sona erdiğini, çocuklarını alabileceklerini kaydetti. Bunun üzerine Filiz çifti, Şanlıurfa'ya gitmek istedi, ancak koronavirüs nedeniyle otobüs bulamayınca çaresiz kaldı. Filiz çifti, daha sonra yetkililerden yardım istedi. Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın talimatı ile köy muhtarı Ömer Kahraman, baba Mehmet Filiz ile Şanlıurfa'ya gitti. Mehmet Filiz, burada çocuklarını hastaneden alarak yeniden Kırşehir'e döndü. Erken doğumdan sonra 68 gündür ikizlerini göremeyen anne Halime Filiz, çocuklarına kavuşunca büyük mutluluk yaşadı.

'ANNE YAVRUSUNU KEDİ BİLE OLSA BIRAKMAZ'

Anne Halime Filiz, yetkililere teşekkür ederek, "2 ay önce erken doğum oldu. Çocuklarımı kuvöze aldılar. 19 Şubat tarihinde çalışmak için Kırşehir'in Kartalkaya köyüne geldik. Burada eşimle birlikte çobanlık yapmaya başladık. Biraz para biriktirdikten sonra çocuklarımı almak için Şanlıurfa'ya gitmek istedim ama koronavirüsten dolayı otobüs seferleri durdu. Daha sonra uzun yola ulaşım kapandı. Gidemedim, umudum tükendi. Her namaz kıldığımda dua ettim. Bir anne yavrusunu kedi bile olsa bırakmaz. Çok mutluyum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Kırşehir, Güncel
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