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Halime Hatun Öğrenci Yurdu "Seyyar Hastane"ye dönüştürüldü

Bilecik merkez Bahçelievler mahallesinde yer alan KYK'ya ait Halime Hatun Öğrenci Yurdu "Seyyar Hastane"ye dönüştürüldü.

09.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:43
Halime Hatun Öğrenci Yurdu
Bilecik merkez Bahçelievler mahallesinde yer alan KYK'ya ait Halime Hatun Öğrenci Yurdu "Seyyar Hastane"ye dönüştürüldü.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan COVID-19 olarak adlandırılan viral enfeksiyon, Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm dünyada salgın olarak ilan edilmiştir. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgını ile mücadele çalışmaları Sağlık Bakanlığımız ve tüm kamu kurumların iş birliği ile etkin şekilde yürütülmektedir. 2019 yılı Nisan ayında Cumhurbaşkanlığının 2019-5 sayılı Genelgesi ile İl Pandemi planlarının hazırlanması talimatlandırılmış olup ilimizde hazırlanan pandemi planı kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu Bilecik Halime Hatun Öğrenci Yurdunun yataklı sağlık hizmeti veren seyyar hastaneye dönüştürülmesi planlanmıştır. Bu planlama çerçevesinde çalışmalar başlatılmış olup tıbbi cihaz, teknik alt yapı ve personel gereklilikleri tamamlanarak 07 Nisan 2020 tarihinde yataklı tedavi hizmetine başlanmıştır. Bilecik Devlet Hastanemize bağlı olarak hizmet verecek seyyar hastanemizde 2 yataklı 165 hasta odası bulunmakta olup toplam yatak sayısı 330'dur. Oluşturulan her hasta odasında banyo, tuvalet ve televizyon gibi hasta konforuna yönelik donanım bulunmaktadır. Salgınla mücadelede Valiliğimiz koordinasyonunda Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli tüm tedbirler alınmakta olup bu çerçevede halkımızın Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda alınan tedbirlere riayet etmeleri ve kişisel önlemlerini almaları önem arz etmektedir" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Halime Hatun, Bilecik, Güncel
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