Halime Keskin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA HADİM belediye başkan adayı olan Halime Keskin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA HADİM ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Halime Keskin isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA HADİM adayı Halime Keskin kimdir? BTP KONYA HADİM adayı Halime Keskin yüzde kaç oy aldı?

Halime Keskin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA HADİM belediye başkan adayı olarak gösterilen Halime Keskin HADİM ilçesinde % 2,20 oranında oy almıştır. HADİM ilçesinde % 2,20 oranında oy olan Halime Keskin adlı BTP adayı toplamda 171 adet oy sayısına ulaştı.

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