Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?

Halis Bayancuk, 1984 yılında Diyarbakır'da doğdu ancak aslen Bingöllüdür. Mısır'da üniversiteye kaydolsa da dini eğitim almayı sürdürmüştür. Videoları, konuşmalarıyla IŞID'i desteklediği, lideri olduğu gerekçeleriyle üst üste 7 kez tutuklandı ve sonunda müebbet hapis cezası aldı. Halis Bayancuk eşi kim?

HALİS BAYANCUK KİMDİR?

Bayancuk, 1984 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. El-Kaide ve IŞİD soruşturmalarında göz altına alınmasıyla gündeme çeşitli zamanlarda gündeme geldi. Aslen Bingöllü olan Halis Bayancuk'un babası Hacı Bayancuk ise Hizbullah'tan hüküm giydiği için halen hapistedir.

Halis Bayancuk, lise eğitimini Diyarbakır İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Doğu'da medreselerde başladığı dini eğitiminin ardından Mısır'a giderek El-Ezher Üniversitesi'ne kaydolmuş fakat üniversite eğitimi almamıştır. Mısır'da yaklaşık 5 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Türkiye'de 2006 yılında İstanbul, Fatih ve Bayrampaşa'da sohbetlere başlayarak Selefi anlayışa sahip insanları etrafında toplamaya başladı ve diğer yandan da açtığı internet sitesiyle geiş kitlelere ulaşmayı amaçladı. Tevhid Dergisi'ni çıkardı.

İnternet ortamında yayımladığı videolarıyla terör örgütü IŞİD'e açık destek vermiştir. IŞİD'in İstanbul lideri olduğu iddia edilen Ebu Ubeyde kod adlı İlyas Aydın ile ilişki içinde olduğu ve IŞİD'ın yerel örgütlenmesiyle irtibat kurduğu iddia edilmiştir.

IŞİD LİDERİ OLDUĞU GEREKÇESİYLE TUTUKLANDI

Bayancuk, ilk defa 2008 yılında lideri olduğu grubun sinagoga eylem düzenleyeceği iddiasıyla 35 kişi ile beraber gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Bir yıl yattıktan sonra 15 Mayıs 2009'da tahliye edildi. 12 Nisan 2011'de ikinci kez tutuklandı ve yaklaşık iki yıl hapis yattıktan sonra 24 Ocak 2013'te delil yetersizliğindentahliye edildi. 14 Ocak 2014'te El-Kaide operasyonunda üçüncü kez tutuklandı. Ancak sonrasında Irak ve Şam İslam Devleti'nin Türkiye lideri olduğu iddia edildi. 9 Ekim 2014 yılında tekrar serbest bırakıldı.

23 Temmuz 2015'te dördüncü kez IŞİD operasyonu kapsamında gözaltına alındı ve ardından tutuklansa da 24 Mart 2016'da tekrar tahliye edildi. Beşinci kez 26 Ağustos 2016'da gözaltına alındı ve serbest bırakıldı. 8 Mart 2017'de Ankara'da konuşmacı olarak katılacağı panelin valilik tarafından iptal edilmesinden ötürü valilik çalışanlarına tehdit savurduğu için altıncı kez gözaltına alındı ve beş gün sonra serbest bırakıldı. 30 Mayıs 2017'de IŞİD'in üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla yedinci kez göz altına alındı, 7 Haziran 2017'de tutuklandı. Müebbet hapis cezasıyla yargılanmaktadır.