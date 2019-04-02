Halis Dilmeç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇORUM BAYAT belediye başkan adayı olan Halis Dilmeç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇORUM BAYAT ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Halis Dilmeç isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇORUM BAYAT adayı Halis Dilmeç kimdir? BTP ÇORUM BAYAT adayı Halis Dilmeç yüzde kaç oy aldı?

Halis Dilmeç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇORUM BAYAT belediye başkan adayı olarak gösterilen Halis Dilmeç BAYAT ilçesinde % 3,34 oranında oy almıştır. BAYAT ilçesinde % 3,34 oranında oy olan Halis Dilmeç adlı BTP adayı toplamda 127 adet oy sayısına ulaştı.

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