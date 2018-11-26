Korkutan Kaza! Ünlü Jokey Halis Karataş Attan Düştü!

Adana'daki Umutbey Koşusu'nda atıyla birlikte düşen şampiyon jokey Halis Karataş, hastaneye kaldırıldı. Göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye sevk edilen Halis Karataş'ın, yapılan kontroller sonucu herhangi bir kırığı veya ciddi sağlık problemi olmadığı açıklandı.

'GEÇİCİ HAFIZA KAYBI YAŞADI'

Kaza sonrasında göğüs kafesinde ve boynunda ağrı hisseden Halis Karataş Yüzüncü yıl Mahallesindeki Özel EPC Hastanesine sevk edildi. Çenesinde bir yırtık oluşan ünlü jokeyin bilincinin açık olduğu açıklandı.

Ambulansın ardından hastaneye giden ilk kişiler arasında yer alan Adana Hipodrom Müdürü Bora Güralp, yaptığı kısa açıklamada; "Şampiyon jokeyimiz düşme anında kısa süreli bir baygınlık geçirip geçici bir hafıza kaybı yaşadıysa da, şu anda bilinci gayet açık ve bizimle iletişim kurabiliyor. Çenesinde düşmeden mütevellit bir yırtılma bulunan Halis Karataş'ın kontrol amaçlı olarak Beyin Tomogrofisi ve MR'ı da çekilecek. Biraz sonra Beyin Cerrahı da burada olacak ve gerekli tetkikleri yapacak. Umuyorum her şey yolunda gidecek ve değerli jokeyimiz hastaneden sapa sağlam çıkacak" dedi.

Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) yapılan açıklama şöyle;

"Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 25 Kasım Pazar günü gerçekleşen 6. koşuda CİBEK OĞLU ve ATEŞBİBİ isimli safkanlar, jokeyleri Velat Demir ve Halit Karataş'ı düşürmüştür. Göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye sevk edilen Halis Karataş'ın, yapılan kontroller sonucu herhangi bir kırığı veya ciddi sağlık problemi olmadığı anlaşılmış, yalnızca dudağında meydana gelen kanamaya müdahale edilmiştir. Bu akşam gözlem amaçlı hastanede kalacak olan başarılı jokey, bir sorunla karşılaşılmaması halinde yarın taburcu edilecektir. İlk anda bir şikayeti olmadığı için hastaneye sevk edilmeyen jokey Velat Demir'in ise sağ gözünde şişme meydana gelmiş, kendisi de bu sebeple hastaneye sevk edilmiştir. Jokeylerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

HAYATI FİLM OLMUŞTU

Efsane Jokey'in hayatı, ünlü yarış atı Bold Pilot ile olan başarıları ve Begüm Atman ile olan aşkı "Şampiyon" filmiyle beyazperdeye aktarılmıştı. Filmde, Halis Karataş'ı Ekin Koç canlandırırken Begüm Atman'a Farah Zeynep Abdullah can vermişti.