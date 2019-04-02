Halis Yıldırım Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KONYA KULU belediye başkan adayı olan Halis Yıldırım isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA KULU ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Halis Yıldırım isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KONYA KULU adayı Halis Yıldırım kimdir? Bağımsız KONYA KULU adayı Halis Yıldırım yüzde kaç oy aldı?

Halis Yıldırım Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KONYA KULU belediye başkan adayı olarak gösterilen Halis Yıldırım KULU ilçesinde % 0,24 oranında oy almıştır. KULU ilçesinde % 0,24 oranında oy olan Halis Yıldırım adlı Bağımsız adayı toplamda 61 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA KULU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.