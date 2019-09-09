Halit Ayar'ı öldüren zanlılar güvenlik kamerasında

Beyoğlu'nda 23 yaşındaki İTÜ mezunu elektrik mühendisi Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülme anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde üzerinde beyaz kapri elbise ve siyah tişört olan bir kişinin elinde bulunan bıçakla Halit Ayar'ı bıçakladığı görülüyor.



Olay, Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleşti. İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar, arkadaşı Tolga Ozan'ı eğitim için gideceği Kanada'ya uğurlamak istedi. İkili Cumartesi 03.30 sıralarında Taksim Meydanı'ndan kalkan Havaist otobüsüne gitmek için evden çıktı. Şişhane Metro Durağı önüne geldiklerinde Erhan Kurdal ve Emrah Yaşar ile karşılaştılar. Erhan Kurdal ve Emrah Yaşar, Halit Ayar ve arkadaşlarından para istedi. Sonra da üzerlerine saldırdı. Halit Ayar göğsünden, Sinan Nalçacı ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Yara almadan kurtulan Tolga Ozan hemen polisi aradı. Ağır yaralanan Halit Ayar hayatını kaybetti, Sinan Nalçacı ise kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



15 ayrı kaydı olduğu ortaya çıktı



Olayın ardından dün polis ekipleri tarafından yapılan iki farklı operasyonda Erhan Kurdal ve Emrah Yaşar gözaltına alındı. Zanlılardan biri Zeytinburnu'nda ablasının evinde yakalandı. Diğer şahıs ise Fatih ilçesinde yakalandı. Emrah Yaşar'ın hırsızlık, adam yaralama, uyuşturucu, tehdit ve gasp suçlarından 15 ayrı kaydı olduğu, tutuklu olduğu cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. Erhan Kurdal'ın ise uyuşturucu, adam yaralama, gasp, polise mukavemet suçlarından 15 ayrı kaydı olduğu ortaya çıktı. Kurdal'ın 9 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Emrah Yaşar hakkında adam öldürmek, silahlı kesici alet bulundurmak ve adam yaralama suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.



"Tartışma sırasında bıçağımı çıkartarak salladım"



Zanlılar bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emrah Yaşar polisteki ilk ifadesinde, "Cezaevinden izinli olarak çıkmıştım. Arkadaşım Erhan Kurdal ile Taksim'e bir bara eğlenmeye gittik. Paramız bitmişti. Durakta gençleri gördük. Bize 2 bira almalarını istedik. 'Biz niye bira alalım' dediler. Bunun üzerine 'o zaman para verin biz kendimiz alalım' dedik. Buna da karşı çıkınca aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçağımı çıkartarak salladım" dedi.



Elinde kırık bira şişesiyle saldıran Erhan Kurdal ise olay sırasında çok sarhoş olduklarını söyledi.



"Daha sonra birisi bize bıçakla, diğer kişi de elinde cam kırığı ile saldırdı"



Olay anında Halit Ayar ve Tolga Ozan'ın yanında bulunan arkadaşları Mustafa Sinan Nalçacı ise ifadesinde, "Biz, arkadaşımızı Kanada'ya uğurlamak için kutlama yaptık. Daha sonra mekandan ayrıldık. Işıklar Caddesi üzerinde yürümeye başladık. Bir süre sonra yanımıza gelen iki kişi bizden para istedi. Biz de vermek istemedik. Daha sonra birisi bize bıçakla, diğer kişi de elinde cam kırığı ile saldırdı" dedi.



Öte yandan, olay anında çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler otaya çıktı. Görüntülerde zanlıların olaydan önce cadde üzerinde rahat hareketleri dikkat çekiyor. Daha sonra cadde üzerinde Halit Ayar ve arkadaşı Tolga Ozan ile karşılaşan zanlılar önce tartışıyorlar, ardından üzerinde beyaz kapri elbise ve siyah tişört olan bir kişinin elinde bulunan bıçakla bir kişiyi kovaladığı görülüyor. Bir süre sonra ise hemen durak arkasında bir kişinin bıçaklandığı görüntülere yansıyor. Zanlılar olaydan sonra merdivenlerden inerek hızla uzaklaşıyorlar. - İSTANBUL