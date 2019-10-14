Haberler » 3. Sayfa » Halit Ayar'ın ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi

Halit Ayar'ın ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi

İTÜ mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame, İstanbul 6 Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

14.10.2019 17:23Halit Ayar'ın ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi
İTÜ mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame, İstanbul 6 Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Davanın ilk duruşması 27 Aralık'ta görülecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın 7 Eylül tarihinde İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Davanın ilk duruşması 27 Aralık'ta görülecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ın, 'Kasten öldürme', 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 31 yıldan 47,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. - İSTANBUL

İstiklal Caddesi, Halit Ayar, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:08 Sinop'ta ev sahibi-kiracı kavgasında kan aktı
18:12 - Artvin'de fuhuş operasyonu: 33 kadın sınırdışı edildi
18:06 Isparta'da 900 kilo kerevit ele geçirildi
18:08 - FETÖ zanlısı vali ve iş adamları yargılanıyor
17:56 Artvin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 33 kadın sınır dışı edildi
17:49 FETÖ zanlısı vali ve iş adamları yargılanıyor
17:51 Fren yerine gaza bastı, önce yayaya ardından otomobile çarptı: 1 yaralı
14.10.2019 18:14:33