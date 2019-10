Halit Ayar Kızılay Anaokulu açıldı

Geçen ay İstiklal Caddesi'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İTÜ Elektrik Elektronik Bölümü'nden bu yıl mezun olan Halit Ayar'ın adının verildiği anaokulu açıldı.AK Parti İstanbul Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayesinde, Türk Kızılay İstanbul Şubesince hayata geçirilen "81 ilde 81 Anaokulu Projesi" kapsamında yaptırılan Sultanbeyli'deki Halit Ayar Kızılay Anaokulu'nun açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, projenin önemine değindi.Vali Yerlikaya, 2016 yılında İstanbul Türk Kızılay Şube Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının "81 ilde 81 Anaokulu Projesi" adında çok hayırlı bir protokol imzaladıklarını söyledi.Yerlikaya, şunları kaydetti:"Proje kapsamında 81 ilde bugüne kadar 28 anaokulu açıldı. 1,5 asırdır Kızılay ülke içinde ve tüm dünyada kimin ihtiyacı varsa inancına, dinine, ırkına, diline bakmaksızın herkese kucak açmıştır. Kızılay sadece afet değil diğer zamanlarda da yardım elini uzattığının en güzel örneğini bugün gösteriyor. İstanbul Kızılay Şube Başkanlığında bulunan Kadın Kollarındaki Kızılay Annelerimiz, boş durmadılar. Onların oluşturmuş oldukları yardım fonu hayır eli, 81 ilde, az sonra açacağımız okul gibi anaokullarını şehirlerle buluşturdular. Kızılay Anneleri Semiha Yıldırım Hanımefendi himayelerinde güzel işler başardı."Kızılay Annelerine öneride bulunmak istediğini ifade eden Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:"Necip Fazıl Mahallemiz'den bir öneride bulunalım. Yaz, kış bahçesi ve mükemmel bir mimari tasarıma sahip, tam istediğimiz anaokulu budur. Biz bundan 80 ilde 80 tane yapıyoruz, tamamlayacağız. 81ilin biri olan İstanbul'da Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallemiz'de anaokulunu yaptık. 38 ilçemizde daha, bu Vali kardeşiniz, arsayı bir ayda ben size vereceğim. Semiha Annemiz, Hanımefendi himayelerinde, Kızılay Annelerimizle 38 ilçemizde daha bu anaokulundan yapalım. Belediye Başkanlarımız, kaymakamlarımız, hayırseverlerimiz, Vali kardeşinizle beraber söz verdik. 39 ilçede 39, 80 ilde 80 anaokulunu inşallah yıl sonu olmadan hep beraber tamamlayacağız. Bu anaokulunda da rahmetli Halit Ayar'ın ismi bizim yavrularımızla beraber ebediyete kadar yaşayacak. Buna inanıyoruz.""Bugün Türkiye genelinde 10 bin 700 okulda okul öncesi öğretim var"Konuşmaların ardından AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 81 ilde 81 Kızılay Anaokulu Projesi'yle ilgili bilgi verdi. Semiha Yıldırım'ın ömrünü genç yavrulara adamış bir öğretmen olduğunu anlatan Yıldırım, onun öğretmenliği sırasında böyle anaokulları olmadığını hatırlattı.Eşinin ilk atandığı okulun yerini bir gün boyunca arayıp bulamadığını da dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:"Okulun adı var kendi yok. Sonra acele barakalardan bir sınıf oluşturuldu ve orada eğitime başlandı. 1975 yılından bahsediyorum. O günden bugüne çok şey değişti. Bugün artık yurdun her köşesi ve her yerde okullarımız, altyapısı, akıllı tahtalarıyla, interneti, bilişim sınıflarıyla yavrularımıza hizmet veriyor. 18 milyon öğrencimizi hayata hazırlıyoruz. Bununla da kalmıyor okul öncesi eğitim de eğitim müfredatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bugün Türkiye genelinde 10 bin 700 okulda okul öncesi öğretim var. Bu eğitimde de 700 bin öğrencimiz var. Bununla da kalmıyor, 21 bin 144 okulumuzda anasınıfı var, bu anasınıflarda 870 bin yavrumuz hayata hazırlanıyor, eğitim görüyor."Eğitimin her şey olduğunu ve eğitim olmadan ülkenin geleceğinin ve kalkınmasının mümkün olmadığını vurgulayan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:"Bakın genç mühendisimiz... İTÜ, benim de mezun olduğum üniversitedir. Turgut Özal, Süleyman Demirel bu üniversiteden yetişmiştir. Eğitimin önemini bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Eğer eğitirsek suç oranları da azalacak ve insanların birbirine sevgisi daha da artacaktır. Bu genç kardeşimizi ömrünün baharında, hayalleri varken, birkaç serseri 3-5 kuruş için onun hayatına kast etti. Alçakça Halit Ayar'ı hayattan kopardılar. Biz de düşündük dedik ki Halit kardeşimizi geri getiremeyiz ama onun hatırasını yaşatabiliriz. Bu anaokulunda eğitime gözü açılan yavrular, Halit Ayar'ın hayallerini gerçekleştirmek için burada hayata başlamış olacaklar."Konuşmaların ardından Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Vali Yerlikaya, AK Parti Kars milletvekili Ahmet Arslan, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz, Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanı Mehmet Uğurelli, İTÜ Rektörü Mehmet Karaca, Halit Ayar'ın annesi Hanife Ayar ile babası Mehmet Ayar ve çocukların katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.Açılışın ardından Binali ve Semiha Yıldırım ile Vali Yerlikaya, anaokulu gezdi, öğrencilerle fidan dikti.