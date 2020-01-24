Halit Ergenç: Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum

Sabah saatlerinde geldikleri AVM'de kısa bir alışveriş turuna çıkan ikili, özellikle alışveriş sırasında orta doğulu Arap hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Herkesle ayaküstü sohbet edip kimseyi geri çevirmeyen mütevazi çift, daha sonra bir restoranda geçip baş başa öğle yemeği yedi.

Geçtiğimiz günlerde Babil dizisiyle ekranlara dönen Ergenç, diziye açılan dava hakkında şöyle konuştu. "Yapımcımız gerekli açıklamayı yaptı. Ben bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Her şey gayet yolunda güzel gidiyor." dedi.



