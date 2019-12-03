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Halit Tomakin: "Engelliler konusunda reform yapıldı"

AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, AK Parti'nin 17 yıllık iktidarında Türkiye'de engelliler konusunda adeta bir reform yapıldığını belirterek, "Sosyal devlet unsuru AK Parti sayesinde gerçek hüviyetini kazanmıştır" dedi.

03.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:55Halit Tomakin:
AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, AK Parti'nin 17 yıllık iktidarında Türkiye'de engelliler konusunda adeta bir reform yapıldığını belirterek, "Sosyal devlet unsuru AK Parti sayesinde gerçek hüviyetini kazanmıştır" dedi.

AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, AK Parti iktidarı ile birlikte engelli hakları konusunda adeta reform niteliğinde kanun ve iyileştirilmeler yapıldığını,17 yılda engellilerin yaşadığı sorunların ortadan kaldırıldığını ifade etti.

Başkan Tomakin, hiç kimsenin yarınının ne olacağının bilmesinin mümkün olmadığını, aslında her bireyin engelli olmaya aday olduğuna dikkat çekti. Öncelikle bedenle zihinlerdeki engellerin kaldırılması gerektiğine vurgulayan Tomakin, "Sosyal devlet olmanın, insanı her şeyin merkezine koymanın anlamını engelli, engelsiz vatandaşların dertleriyle dertlenmek, sorunların çözümü için gayret göstermektir. AK Parti'den önce engelli bireyleri küçük düşüren kanunlardaki 'çürük, sakat, özürlü' tanımlarını çıkararak işe başladık. 2005'te engelli kanunu ile engellilerin tamamını kapsayan, kucaklayan yeni bir yasal düzenleme yaptık. Birçok hizmeti engellilerimizin topluma, iş hayatına kazandırılması, kabiliyetlerinin, uzmanlıklarının ortaya çıkarılması için çok köklü çalışmalar yaptık" dedi.

Engellilerin kamuda istihdamı yüzde 900 arttı

Tomakin, açıklamasını şöyle tamamladı:

"AK Parti İktidarları döneminde engellilere yönelik çalışmalarda büyük bir gelişme kaydettik. Son 17 yılda engelli vatandaşlarımızın kendilerine öz güvenlerini sağladık. Hamdolsun iktidarımız döneminde engelli kardeşlerimizin kamuda istihdamı yüzde 900 arttı. Evde bakım hizmetleri ayrı bir reformdur. Engelli maaşlarında 2002'ye göre 31 kat artış sağladık. Özel eğitim alan öğrencilerimize ücretsiz destek sağlayarak adeta çağ atladık. Sosyal devlet ilkesini baz alan AK Parti, engellilerimizin çağdaş ülkelerdeki gibi sosyal hizmet ve güvenceye kavuşmasını sağladı." - ORDU

AK Parti, Politika

Kaynak: İHA

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