Halk anlatıyor Başkan Fadıloğlu dinliyor

Vatandaş ziyaretlerini aralıksız sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, her gün gerçekleştirdiği ziyaretlerle halkın taleplerini dinleyerek, sorunlarına ortak olan ve sorunların çözümü noktasında gayret gösterdiğini ifade etti.Halkın görüş ve taleplerinin kendileri için çok büyük önem taşıdığını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu amaçla gerçekleştirdikleri ziyaretlerde yoğun ilgi görüyor. Esnaf, muhtar ve ev ziyaretleriyle ilçede her gün farklı bir adreste vakit geçiren Başkan Fadıloğlu, vatandaşın ve esnafın yönelttiği tüm soruları yanıtlıyor."Hedefimiz halkımızın yaşam kalitesini yükseltmektir"Ziyaretlerine ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "İmkanlar dahilinde elimizden geldiğince halkımızı ziyaret ediyoruz. Vatandaşımızın yaşadığı sıkıntıları yerinde görmek ve varsa bir şikayet veya talebi birebir kendisinden dinlemek için bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Yapılacak hizmetleri halkımızla istişare ederek yapıyoruz. Çünkü halkımızın talep, öneri ve görüşü bizim için çok önemlidir. Amacımız; halkımızın daha iyi yaşayacağı bir Şehitkamil, halkımızın daha iyi yaşayacağı bir Gaziantep oluşturmak için elimizden geleni yapmak. Hedefimiz; halkımızın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bizim yaptığımız iş, halkımızın emanetini yönetmek. Biz halkımızın kaynaklarını yönetiyoruz. Her mahallemizin farklı ihtiyaçları var, bu ihtiyaçları karşılamak için çalışıyoruz. Bizim en büyük gücümüz; birliğimiz, beraberliğimiz ve milletimizden aldığımız hayır dualarıdır. Derdimiz; millet ve milletimize hizmet etmektir. Allah, hepimize bulunduğumuz yerlerde hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" diye konuştu. - GAZİANTEP