Haberler » Güncel » Halk Bankası avukatlarının ABD'deki davanın düşürülmesi ve reddihakim için yaptığı başvuru... - Haber

Halk Bankası avukatlarının ABD'deki davanın düşürülmesi ve reddihakim için yaptığı başvuru...

NEW ABD'deki İran yaptırımları davasında New York Güney Bölge Federal Mahkemesi, Halk Bankası avukatlarının "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim yapmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" talebini reddetti.

06.12.2019 01:54 | Son Güncelleme: 06.12.2019 01:54Halk Bankası avukatlarının ABD'deki davanın düşürülmesi ve reddihakim için yaptığı başvuru...
NEW ABD'deki İran yaptırımları davasında New York Güney Bölge Federal Mahkemesi, Halk Bankası avukatlarının "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim yapmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" talebini reddetti.
İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halk Bankasına New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından açılan davada mahkeme, bankanın avukatlarının yaptığı başvuruya yazılı yanıt verdi.
Halk Bankası avukatlarının "tebligatın usülsüzlüğü, mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim yapabilmek için "özel statüyle duruşmaya katılı" talebi mahkeme tarafından "gerekçelerin ikna edici olmaması" nedeniyle reddedildi.
Davaya bakan yargıç Richard Berman, Halk Bankasının mahkemenin yargı yetkisine itiraz, reddihakim gibi taleblerini ise ancak New York'a gelip duruşmalara katılması ya da avukatlarının duruşmalara katılmasına müsade etmesi durumunda yapabileceğini ifade etti.
Berman, duruşmalara katılmayan Halk Bankasının, "firari" konumdayken mahkemeden bir talepte bulunamayacağını da belirtti.
Bankaya, "ABD'nin İran yaptırımlarını delmek" dahil 6 farklı suçlama yöneltilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Halk Bankası, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

03:08 Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 ağır yaralı - Haber
02:38 Otomobiliyle dereye uçan muhtar öldü - Haber
02:35 DHA YURT BÜLTENİ-28 - Haber
02:25 Otomobiliyle dereye uçan muhtar öldü - Haber
02:21 Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki karı- koca öldü - Haber
01:09 AK Partili belediye başkan yardımcısının, önünde ayağa kalkmayan gence verdiği ceza Melih Gökçek'i isyan ettirdi: Bu adamı acilen partiden atın - Haber
00:47 Sosyal medya Ceren Özdemir'in doğum gününü kutluyor: İyi ki doğdun - Haber
23:42 Faciadan dönüldü! Anne ve 4 çocuğu, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı - Haber
22:12 ABD'yi karıştıran iddia: Orta Doğu'ya 14 bin asker mi gönderilecek? - Haber
21:41 AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı - Haber
6.12.2019 03:12:31