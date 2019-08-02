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Halk dolmuşu ile otomobil çarpıştı; 5 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde halk dolmuşu ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

02.08.2019 18:40 Halk dolmuşu ile otomobil çarpıştı; 5 yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde halk dolmuşu ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mustafa D. idaresindeki 11 M 5040 plakalı halk dolmuşu, Tevfik Fikret Caddesi kavşağına geldiği sırada Özcan K. idaresindeki 26 PR 905 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle halk dolmuşunda yolcu olarak bulunan 3, otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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