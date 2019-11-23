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Halk Eğitim'den mantarcılık kursu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Halk Eğitim Merkezi mantarcılık kursu açtı.

23.11.2019 13:23 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:28Halk Eğitim'den mantarcılık kursu
'nın ilçesinde Halk Eğitim Merkezi mantarcılık kursu açtı.

Kırsal kesim ve alternatif ürün arayan üreticilerden gelen talep üzerine HEM tarafından istiridye ve kayın mantarı yetiştiriciliği eğitimine başlandı. Ziraat Mühendisi Arzu Erbatur ve Lütfi Civelek, kırsal mahallelerde uygulamalı kurs veriyor. Mantar yetiştiriciliği kursunda gündüz tatbiki, gece nazari dersler veriliyor. Kursa kayıtlı üreticiler bu uygulamalı eğitimlerden oldukça memnun. Çiftçiler tatbiki eğitimlerle işi daha iyi ve daha çabuk kavradıklarını, masrafsız bir iş sahası açıldığını söylediler. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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