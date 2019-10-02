Haberler » Güncel » Haber

Halk eğitim eski müdürü tarlasında çıkan yangında öldü

YALOVA Halk Eğitim Merkezi eski müdürü Mustafa Güner (69), tarlasındaki otları yakarken alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

02.10.2019 15:42Halk eğitim eski müdürü tarlasında çıkan yangında öldü
YALOVA Halk Eğitim Merkezi eski müdürü Mustafa Güner (69), tarlasındaki otları yakarken alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, Yalova Kemerköprü Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Kentte bir dönem halk eğitim merkezinde müdürlük yapan Mustafa Güner, tarlasındaki çalı ve otları temizlemek için ateş yaktı. Rüzgarın da etkisiyle Güner'in çevresini alevler sardı. Kaçmaya çalıştığı sırada ayağı demir tellere dolanan Güner, yaşamını yitirdi. Güner'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Mustafa Güner, Yalova, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:36 Benzin döktü kendisini yaktı, 15 gün sonra öldü
20:35 Ayvalık'ta 132 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı
20:34 Yemen'deki savaşta sağlık tesisleri de hedefte
20:29 AK Parti Sözcüsü Çelik - İstanbul'daki deprem toplantısı ve afetler için toplanan vergilere ilişkin...
20:28 Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
20:28 Erciş'te yaya önceliği uygulaması yapıldı
20:28 - Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor: 15 yaralı