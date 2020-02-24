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Halk Eğitim kursiyerlerinden YADEM'e ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

24.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:22Halk Eğitim kursiyerlerinden YADEM'e ziyaret
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Halk Eğitim Merkezi 'Yaşlı Hasta Bakım Kursu' kursiyerleri YADEM'i ziyaret etti. Yaşlı hasta bakım ekibinin vermiş olduğu hizmetler hakkında bilgi alan kursiyerler, daha sonra hasta bakımının püf noktaları ve zorlukları, yaşlı bakımında teknolojik gelişmeler ile ilgili YADEM in Türkiye'de ilkler arasında yer alan Alzheimer takip cihazını ve hasta yıkama yatağı ile ilgili de yerinde bilgi aldılar. Yaklaşık 20 kişilik grup daha sonra hobi kurslarını, fizik tedavi ve psikolojik destek seanslarını ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesine böyle bir hizmet verdiği için teşekkür ettiler. - SAKARYA

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı, Güncel

Kaynak: İHA

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