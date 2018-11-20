Halk Eğitim Kurslarına Yoğun İlgi

Manisa
'nın Demirci
ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüğünün açtığı kurslar yoğun ilgi görüyor.
Halk eğitimi merkezi müdürlüğünde bu yıl açılan Geri dönüşüm, Minyatür Halı, Çini İşleme, Saz, Emlak, Bilgisayar gibi kurslara ilçe sakinlerinin yanı sıra ilçede eğitim gören yüksek öğrenim öğrencileri de katılıyor.
Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya
AA muhabirine yaptığı açıklamada halk eğitimi merkezinin kapasitesini arttırdıklarını belirterek, "Amacımız kurumumuzda eğitim gören her kursiyerimizi topluma yararlı, el beceri yüksek ve ileride bir iş yeri kurarak ticari hayatta da başarılı olmasıdır." dedi. Kredi Yurtlar Kurumu
ile işbirliği yaparak kurslar düzenlediklerini dile getiren Çetinkaya, "Düzenlediğimiz bu kurslardan en önemlisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emin Erdoğan
hanımefendinin himayelerinde başlayan sıfır atık projesi. Bu projede evlerde ve iş yerlerinde atık gazete sayfalarından evleri süslemek amacıyla süs eşyaları yapıyoruz. Bu anlamda israf da önlenmiş oluyor." diye konuştu.
Çetinkaya, bu yıl açtıkları 42 kursa bin 620 katılımcının kayıt yaptırdığına işaret ederek, "Hedefimiz bu sayıyı 2 bin kursiyerin üzerine çıkarmak ve Demirci'de her kadınımızın el becerisi ile bir şeyler üretebilmesini sağlamaktır." dedi.
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