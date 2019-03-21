Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinden Tiyatro Gösterisi

Çarşamba
Halk Eğitim Merkezince açılan okuma yazma kursuna katılan kursiyerler, tiyatro oyunu sahneledi.
Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Şahin
, oyunun sahnelenmesinden önce yaptığı konuşmada, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıklamasının ardından başlayan okuma yazma seferberliğiyle kurs sayılarını artırarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Bir senelik süreçte 329 kurs açıp 2 bin 517 kursiyere kurs verildiğini anlatan Şahin, "Bu kursiyerlerimizden bin 458'i sertifika aldı. 90 kursumuz devam ediyor. Açtığımız kurslarda okuma yazma öğrenerek sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerimiz, 'tiyatro oyunu da sahneleyeceğiz' diyerek tiyatro oyunu hazırladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Daha sonra okuma yazma kursiyerleri tarafından hazırlanan "Okuma Yazma Öğreniyorum" tiyatro oyunu sahneye konuldu.
Oyunu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife
Öztürk Erdin ile okul müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar izledi.
Enver Şahin, Güncel
Kaynak: AA