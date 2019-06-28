28.06.2019 17:43
Haberler » Güncel » Haber

Halk Eğitim Merkezi'nde unutulunca mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Halk Eğitim Merkezi

SAKARYA'nın Pamukova ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 2 genç kız, iddiaya göre müdürün içeride kimsenin olmadığını düşünerek kapıyı kilitlemesiyle mahsur kaldı.


SAKARYA'nın Pamukova ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 2 genç kız, iddiaya göre müdürün içeride kimsenin olmadığını düşünerek kapıyı kilitlemesiyle mahsur kaldı. Genç kızlar, itfaiye ekiplerince merdivenli araç kullanılarak kurtarıldı.
Olay, öğlen saatlerinde Pamukova Halk Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tahsin Yolcu öğlen tatilinde eğitim merkezinde kimsenin olmadığını düşünerek kapıları kilitleyip, çıktı. Binanın ikinci katında kapıların kilitlenmesi sonucu 2 kursiyer mahsur kaldı. Genç kızları almaya gelen aileleri çocuklarının mahsur kaldıklarını öğrenince Tahsin Yolcu'ya telefonla ulaşmaya çalıştı. Aileler müdüre ulaşamayınca itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekipleri ikinci katta mahsur kalan öğrencileri kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye , binanın ikinci katındaki pencereye merdivenli araçla ulaşıp, mahsur kalan öğrencileri kurtardı. Kurtarılan iki öğrenci, ailelerine teslim edildi.

- Sakarya
Kaynak: DHA
Genç , Pamukova , Sakarya , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:12 - Türk Üniversiteleri Erbil'de Tanıtıldı
18:12 SİNOP TEDAVİSİ YAPILAN KARACA, DOĞAYA SALINDI
18:12 NİĞDE BAKAN SELÇUK NİĞDE'DE
18:11 İSTANBUL - KARAYOLLARI'NDAN FSM'DEKİ ÇALIŞMAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
18:10 Gazilere Milli Mücadele madalyası
18:10 GÜNCELLEME - Manisa'da orman yangını
18:09 Kimyasal sızıntının yaşandığı fabrika ruhsatsız çıktı