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Halk Eğitim Merkezi sağlıkçılar için çalışıyor

19 ile mücadele kapsamında çalışan sağlık personeline ulaştırmayı hedefliyor.

03.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:05
Halk Eğitim Merkezi sağlıkçılar için çalışıyor
19 ile mücadele kapsamında çalışan sağlık personeline ulaştırmayı hedefliyor.

Tüm dünyayı etkisine altına alan Koronavirüs salgını ile birlikte ihtiyaç haline gelen başlıca ürünlerden biri de maskeler oldu. Düzce Halk Eğitim Merkezi yetkilileri de bu ihtiyacı karşılamak için harekete geçti.

Halk Eğitim Merkezi yöneticileri öncülüğünde, usta öğretici ve öğretmenler gece gündüz demeden evlerinde maske üretimine başladılar. Halk Eğitim Merkezine bağlı 20 kişilik grup, bu zorlu süreçte Covid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına maskeleri ulaştırmak için bir hayli yoğun mesai yapıyorlar.

Sağlık çalışanlarına destek olmak ve onları Covid-19'dan koruyabilmek için uğraş verdiklerini belirten gönüllüler, en kısa zamanda sağlık personeline evlerinde ürettikleri maskeleri ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Düzce, Güncel
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