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Halk eğitim merkezinde destek grupları için maske üretiliyor

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesindeki halk eğitim merkezinde, Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan görevliler için maske üretiliyor.

25.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:14
Halk eğitim merkezinde destek grupları için maske üretiliyor

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesindeki halk eğitim merkezinde, Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan görevliler için maske üretiliyor. Merkezde görevlilerin ardından vatandaşlar için de maske üretilecek.

Domaniç Halk Eğitim Merkezi'nde günde 250 adet maske üretiliyor. Evden çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan görevliler için üretilen maskeler, dağıtılmaya başlandı. Maske üretimi,  görevlilerin ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından vatandaşlar için de devam edecek.Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı verilen 65 yaş ve üstündekilerin ihtiyaçları için Vefa Destek Grubu'nun kurulduğunu hatırlatarak, "Hizmet eden ekiplerimizin de kendilerini korumaları gerekiyor. Bu koruma noktasında bizler de neler yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz ile ilgili milli eğitim ve halk eğitim müdürlüğü ile birlikte istişare ettik ve sahadaki elemanlarımıza maske temini noktasında bir üretime geçme faaliyetinde bulunduk. Bununla ilgili halk eğitim çalışanlarımız üretime devam ediyorlar. Bizler de elimizden geldiği ve olabildiğince desteklerimizle onları destekliyoruz. Halk eğitim merkezimizde yoğun bir çalışma ve gayret var. Vatandaşlarımız bu sürece destek olma noktasında gerçekten çok fedakar şekilde çalışıyorlar ve günlük olarak 250 adet maske üretimi yapılıyor" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Domaniç, Güncel

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