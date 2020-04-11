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Halk eğitim merkezinde usta öğreticiler gönüllü maske üretiyor

AĞRI'nın Patnos ilçesindeki halk eğitim merkezinde görev yapan usta öğreticiler, koronavirüsle mücadeleye destek vermek amacıyla gönüllü olarak maske üretmeye başladı.

11.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:11
Halk eğitim merkezinde usta öğreticiler gönüllü maske üretiyor

AĞRI'nın Patnos ilçesindeki halk eğitim merkezinde görev yapan usta öğreticiler, koronavirüsle mücadeleye destek vermek amacıyla gönüllü olarak maske üretmeye başladı.

Patnos Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri, koronavirüsle mücadeleye destek olmak için kurumda kendi imkanlarıyla maske üretmeye başladı. Gönüllü olarak dikiş makinesi başına geçen 7 usta öğreticiye Kaymakam Enver Özderin de destek veriyor. Usta öğreticilerin günde yaptığı 350 maske Patnos Devlet Hastanesi'ne teslim ediliyor.

Gönüllü olarak maske yapan öğreticileri ziyaret eden Kaymakam Enver Özderin, salgınla mücadeleye destek olmak için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Üretilen maskeleri devlet hastanesine verdiklerini belirten Kaymakam Özderin, "Bu günlerde günlük maske üretimimiz 350 civarında. Alacağımız tedbirler çerçevesinde üretimi artırarak günlük kapasitemizi bin ve üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Sayı artıkça diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, yol uygulamaları yapan emniyet ve jandarma personelimize vermeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda kamu kurum girişlerine bırakarak vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde dağıtmayı hedefliyoruz" dedi.

Patnos Milli Eğitim Müdürü Yakup Taşdemir, önceliklerinin üretim kapasitesini artırmak olduğunu söyledi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Yılmaz ise tamamen gönüllü 7 usta öğreticinin katkılarıyla bu üretimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Virüsle mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanlarına destek olmak için çalıştıklarını söyleyen usta öğreticilerden İbrahim Şare, ilk zamanlarda maske yapmakta zorlansalar da sonradan alıştıklarını bildirdi. Usta öğretici Aysel Çalış ise gönüllü olarak bu üretimi yaptıklarını dile getirerek, çalışmalarının son sürat devem edeceğini belirtti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Enver ÖZDERİN, Patnos, Güncel
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