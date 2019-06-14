14.06.2019 13:23
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Halk eğitim merkezinde yılsonu sergisi düzenledi

Halk eğitim merkezinde yılsonu sergisi düzenledi

Adıyaman'ın Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Adıyaman'ın Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Halk eğitimi merkezi bahçesinde düzenlenen program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Uçar'ın konuşması ile devam etti. Gölbaşı Halk Eğitimi Müdürü Yusuf Uçar konuşmasında halk eğitim merkezi olarak hafta sonları da dahil olmak üzere 12 ay sürekli çalıştıklarını söyledi. Müdür Uçar, "Amacımız kursiyerlerimize, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda, çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu eğitim, öğretim rehberlik ve uygulama eğitimlerini aktarmaktır" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından davetliler, el sanatları, ahşap boyama, çini, takı tasarım ve dikiş nakış ürünlerinin yer aldığı sergiyi gezdi. Sergi açılışına Vali Vekili Adem Kaya, Belediye Başkan Vekili Ahmet İşler, STK temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman, Halk Eğitimi Merkezi, Güncel

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