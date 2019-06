Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sertifika töreni

Kaynak: İHA

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezinde açılan kursları başarı ile tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.Karabük Belediyesi tarafından yaptırılan Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi bahçesinde düzenlenen sertifika törenine Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Dursun Yeşiloğlu, Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı ve Bayır Mahalle Muhtarı Mehmet Özen, Şirinevler Mahallesi Muhtarı Ozan Özçelik, mahalle sakinleri ve kursiyerler katıldı.4-6 yaş kreş öğrencilerinin gösterisi ile başlayan törende konuşan Vali Gürel, "Biraz önce minik çocuklarımız bizlere çok güzel bir sunum yaptılar. Halk Eğitim Merkezlerimiz tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de çok büyük gayretler içerisinde. Özellikle meslek edindirmek adına büyük bir çalışma içerisindeler. Bu yıl 14 binin üzerinde vatandaşımıza ulaşmışız, bunların büyük bir çoğunluğunu da hanımefendiler oluşturuyor. Daha önce görev yaptığım bir yerde bir kursiyerimiz "Aslında biz buraya bir meslek edinmek, bir uğraşı içerisinde bulunmak için gelmiyoruz, biz buraya rehabilete olmak için geliyoruz" demişti. Bazı kurslarımız meslek edindiriyor, bazı kurslarımız da belirli yaşlara gelmiş hanımefendilere bir rehabite merkezi haline gelmiştir. Çünkü evde bulunması onun belki de dertleriyle baş başa kalmasına, bazı sorunlarıyla sürekli yüz yüze kalmasına sebep oluyordur. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkezimiz vasıtasıyla kurumlarımızla işbirliği içerisinde bu tür kursları açarken diğer taraftan da sosyal faydasının olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Karabük Belediyemizin yaptığı Sosyal Yaşam Merkezlerimizde 4 binin üzerinde kursiyere kurs verilmiş, buda çok büyük bir destek. Bazı Sosyal Yaşam Merkezlerinde çocuklarımızın okul öncesi kreş ve Kuran eğitim aldığı mekanlar olarak güzel işlevler görmekte. Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezinde de 33 kurs açılmış ve 839 kursiyerimiz eğitim almıştır. Bu çok önemli bir rakam. Emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Halk Eğitim Müdürlüğümüze, İl Müftülüğümüze, kurslarımızda görev alan öğretmenlerimize ve buraları şenlendiren siz değerli kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Almış olduğunuz kurslar sizlerin gelişimine, meslek edinmesine, sosyalleşmesine ve aynı zamanda rehabilite olmanıza faydalı olmasını diliyorum" diye konuştu.Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ise, "Mili Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Müdürlüğümüz,Müftülüğümüz bizi her konuda her zaman destekledi. Bir kişi dahi olsa bununla ilgili okur -yazarlık kursları açıldı, diğer işler ile ilgili kurslar açıldı. Faaliyetlerimize davam etmeye çalışıyoruz ki bu güne kadar 50 binin üstünde arkadaşımıza sertifika vermişizdir. İnşallah gelişen mahallelerimize Sosyal Yaşam Merkezleri açarak tüm eksiklikleri ortadan kaldıracağız. Bugün buradaki programımızın içerisindeki en önemli konu şu. Biz burada her zaman söylüyoruz. Bir kişi dahi herhangi bir vesile ile okuryazar değilse bunda utanılacak bir problem yok. Gelsin biz ona bir sınıf açalım. Diğer bir olay ise her hangi bir vesile ile nikahını kıyamamış vatandaşımız varsa bunlardan hiç ücret almadan belediyemiz tarafından nikahlarının kıyılma işlemlerini yapıyoruz" dedi.Konuşmaların ardından 2018-2019 yılı içinde açılan; okuma-yazma, Kur'an-ı Kerim, tekstil, halk oyunları, şiş ve tığ tekniği ile amigurumi, makinede aplike, çanta dikimi, örme ve düğümlü takı yapımı, sabah ve öğlen olmak üzere anaokulu, Türk işlemeleri, salon takımları ve kadın pantolon kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerlere Vali Gürel, eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve protokol üyeleri tarafından sertifikaları verildi. - KARABÜK