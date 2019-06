Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açılışı

Kaynak: İHA

Safranbolu Halk Eğitim Merkezi Yılsonu Sergisnin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi.Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sezai Öztaş'ın ev sahipliğini yaptığı sergi açılışına, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İŞKUR Müdürü Coşkun Güven,daire amirleri, kursiyer ve öğretmenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.Serginin açılış konuşmasını yapan Öztaş; " Örgün eğitimin içinde olan ve ya dışında kalmış, her yaş gurubundaki fertlerin, günün gelişen teknolojik, toplumsal, sosyal ve kültürel şartlara uyumlarını, değişik meslek sahibi olmalarını sağlayan, okuma-yazma ve eksik eğitimlerini tamamlayan eğitim faaliyetleri Halk Eğitimi kapsamındadır. Halk Eğitim Merkezleri, eğitim öğretimin yanı sıra insanlarımızın kadın-erkek, genç-yaşlı bir arada yaşamalarını sağlayan sosyal toplum merkezleridir" dedi.Okuryazarlık seferberliği kapsamında 37 kursta 105 vatandaşa ulaştıklarını, meslek edindirme kursları ile 60 vatandaşın iş sahibi yapıldığını hatırlatan Sezai Öztaş, "Geleneksel Türk el sanatlarından diksiyona, yabancı dilden piyanoya kadar daha pek çok alanda yüzlerce kurs açtık. Gerçekleştirilen çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sergimizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer Halk Eğitim Merkezi vasıtası ile on bin kişiye eğitim verdiklerini kaydederek şu ifadelere yer verdi: "Gerçekten Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğundan bu güne ismi ile müsemma olan Halk Eğitimin ismini yaşattığının bir göstergesi. Ben çok iyi biliyorum ki, her yaştan insanımıza bu kurslar vasıtası ile ulaşıyoruz. Örgün eğitimle beraber yaygın eğitimiz de yine bu kurslar aracılığı ile sağlıyoruz. Tabii ki burada Halk Eğitim Merkezimizin Safranbolu'daki vatandaşlara ulaşmasındaki bir başarı da var. Bu tabii ki tek başına olmuyor. Paydaş kurumlarımız var. Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, Belediyemiz, İŞKUR gibi. Bunlar bizim çok önemli paydaşlarımız. Bizler sadece kurs açmakla kalmıyoruz. Açtığımız kurslar vasıtası ile kişilere gelir de temin ediyoruz. Yine sosyalleşme anlamında da kurslar çok önemli."Okuma yazma kurslarının tüm köylerde açıldığını ve yine açılmaya devam edeceğini hatırlatan Ürkmezer, uzun bir kurs döneminin ardından ortaya çıkan güzel eserlerde emeği olan herkesi tebrik etti.Konuşmaların ardından halk oyunları, judo gösterileri ile okuma yazma kurslarındaki büyüklerin performansları ve ödül törenine geçildi. Ödül töreninin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar sergiyi gezdi. Büyük beğeni toplayan sergi bir hafta açık kalacak.Serginin ardından kısa bir açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkan Elif Köse, Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl boyunca verilen kursların ardından birbiriden güzel eserlerin orta çıktığını kaydederek, "Bilindiği üzere iki gün evvel de Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi ( SAKEM )'in yılsonu sergisinin açılışını yaptık. Gerçekten her iki kurum da verdikleri eğitimlerle ve binlerce kursiyeri ile çok hoş eserlerin ortaya çıkmasını sağlamış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK