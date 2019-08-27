Mansur Yavaş: Halk ekmek büfeleri kapanıyor, yerini zincir marketler alıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Halk ekmek büfeleri ortadan kalkıyor. Bunun yerine merkezde bulunan 4 bin 600 bakkala, istedikleri takdirde zincir marketler gibi içini ve dışını yenilemek suretiyle bizim bayilerimiz olmaları için imkan sağlayacağız." dedi.

Yavaş, AA muhabirine metro projesini, ihtiyaç sahiplerine uygulanacak yeni gıda dağıtım modelini, bakkallara ve çiftçilere yönelik ekonomik kalkınma planını, ve mobil arıza bildirim sisteminin detaylarını anlattı.

Seçim sürecinde Esenboğa Havalimanı ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı arasında metro projesi vaadinde bulunduğunu anımsatan Yavaş, projeyi hayata geçirmek için gerekli olan bütçeyi sağlamak amacıyla uluslararası kredi kuruluşlarıyla görüşmelerde sona gelindiğini bildirdi.

Kredi kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerde uygun teklifi Dünya Bankası'nın verdiğini Japon firmalarla görüşmelerinin halen sürdüğünün bilgisini veren Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Metro projemiz 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndan başlayıp Siteler üzerinden Pursaklar, Fuar alanı, Havalimanı ve Çubuk istikametinde olacak. İnşallah bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Çünkü havalimanına yapılacak metro için Avrupa Birliği'nin destekleri var. Onun için de öncelikle orayı ele almak istiyoruz. Burada harcadığımız para alacağımız kredi Ankaralıya mal edileceği için en ucuzunu en uzun sürelisini almaya çalışıyoruz."

Gıda dağıtım paketlerinin yerini alışveriş kartı alacak

Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar ihtiyaç sahiplerine yapılan gıda dağıtım paketlerinin son bulacağını yerini istedikleri marketten alışveriş yapabilecekleri yardım kartlarının alacağını kaydeden Yavaş, yıl başından sonra hayata geçecek uygulama ile ihtiyaç sahiplerine verecekleri yardım kartlarına bakiye yüklemesi yaparak evlerine istedikleri marketten alışveriş yapma imkanı sağlayacaklarını aktardı.

Gıda dağıtım işleminde ortaya çıkan tutarı da ihtiyaç sahiplerine eşit bir şekilde dağıtacaklarını vurgulayan Yavaş, "Bugüne kadar daha önceki yönetim tarafından bir yıllık gıda dağıtım ihalesi yapıldığı için en son dağıtım Kasım ayında bitiyor. Yani henüz dağıtacaklarımızın ihalesi yapılmış mallar var. Yılbaşından itibaren inşallah kart sistemine geçip bundan sonra gıda dağıtımını bırakıyoruz. Çünkü sadece dağıtıma Büyükşehir Belediyesi'nin ödediği para 11 milyon liradır. Bu 11 milyon lirayı da ihtiyacı olan kişilere dağıtacağız. İlgili devlet kurumlarıyla işbirliği yapmak suretiyle ailelerin ihtiyaçlarını tespit edip, o ihtiyaçlarına göre kartlarına para yüklemek suretiyle yardımda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

"Ürünleri halk market satacak"

Yavaş, kırsal alanlarda sözleşmeli üretim modelini hayata geçireceğini belirterek, üretilen ürünleri de zincir marketlere dönüştüreceği mahalle bakkalları aracılığıyla halkın hizmetine sunacağını ifade etti.

Çiftçileri tarımsal ve hayvansal alanda üretimler yapmaları için teşvik edeceğini vurgulayan Yavaş, şöyle devam etti:

"Halk ekmek büfeleri ortadan kalkıyor. Bunun yerine merkezde bulunan 4 bin 600 bakkala, istedikleri takdirde zincir marketler gibi içini ve dışını yenilemek suretiyle bizim bayilerimiz olmaları için imkan sağlayacağız. Ayaş tarafından süt satın alacağız orada satılacak. Aynı zamanda köylerde hayvancılığı teşvik ederek burada yemini vererek ucuz üretim yapmalarını sağlayarak insanlara ucuz et yedireceğiz. Ürünleri halk market satacak. Bunun yanında da en az 50 ile 100 kalem arasındaki malın halk marketler de satılmak suretiyle bakkalların bir zincir mağazası olmalarını sağlayacağız.

Bakkallardan belirli bir miktarda depozito almak suretiyle vereceğimiz mal karşılığı bakalları zincir mağazalarla rekabet eder hale getireceğiz. Dolayısıyla bugün bakkallık mesleği de büyük marketlerin altında eziliyor. Onlarda ezilmemiş olacak bu arada da köylerdeki tarımsal kalkınmaya da faydamız olacak. "

Arıza bildirim uygulaması

Belediye olarak verdikleri hizmetlerde aksaklıkların çıkması halinde yaşanan mağduriyetlere en aza indirmek için bir mobil uygulama geliştirdiklerini ifade eden Yavaş, belediye sitesi üzerinden de yapacakları projeler için anketler düzenleyeceklerini belirtti.

Yavaş, "Örneğin otobüslerde klimaların çalışmaması ve su patlakları gibi ani gelişen arızalar esnasında vatandaşlarımızın belediyeye hemen ulaşabilecekleri bir mobil uygulama çalışmasını bitirmek üzereyiz. Adı şu an konulmadı ama Ankara Büyükşehir Belediyesi mobil uygulaması diye çıkacak. Ankaralılar bulundukları konumu açarak bize arızayı gönderdiği takdirde en hızlı bir şekilde ekiplerin yola çıkarak arızayı giderebilecekleri bir mobil uygulama hazırladık." ifadelerini kullandı.