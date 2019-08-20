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Halk Ekmek Genel Müdürü Sarıduman istifa etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa etiğini açıkladı.

20.08.2019 21:46 Halk Ekmek Genel Müdürü Sarıduman istifa etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa etiğini açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etti. İstifası ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Sarıduman, "Ankara Halk Ekmek Genel Müdürlüğü görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Birlikte çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma 'varsa' hakkımı helal ediyor, kendilerinden de helal etmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Haluk KARAASLAN/ANKARA,



Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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