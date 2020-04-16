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Halk Ekmek yerli üreticilerin ürünlerini satın alarak raflarına taşıdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi yerli üreticilere yönelik desteğini sürdürüyor.

16.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:01
Halk Ekmek yerli üreticilerin ürünlerini satın alarak raflarına taşıdı
Ankara Büyükşehir Belediyesi yerli üreticilere yönelik desteğini sürdürüyor. Halk Ekmek Fabrikası, yerli üreticileri teşvik etmek ve ekonomik yönden desteklemek amacıyla kadın üreticilerin ağırlıklı olarak bulunduğu kooperatiflerden satın aldığı ürünleri tüketicilere uygun fiyattan ulaştırmaya başladı. Yerli üreticilerin ürettiği salçadan turşuya kadar birçok ürün Halk Ekmek Fabrikası satış mağazalarının raflarında yerini aldı.

Çubuk, Kalecik ve Ayaş başta olmak üzere birçok ilçede kadın üreticilerin ağırlıklı olduğu kooperatiflerle iş birliği yapan Halk Ekmek Fabrikası, hem ürün yelpazesini genişletti hem de yerli üreticilerin ürettiği ürünleri satın alarak tüketiciye ulaştırmaya başladı. Yerli üreticileri ekonomik yönden destekleyerek, vatandaşların da uygun fiyattan ürüne ulaşmalarını sağlayan Halk Ekmek Fabrikası, ilk etapta Gimat Satış Mağazası'nda salçadan turşuya kadar çok sayıda yeni ürünü raflarına taşıdı.

Başkentlilerin yerli üreticilerin ürettiği ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini ve 20 Nisan tarihinden itibaren kent genelindeki tüm satış mağazalarında ürünlerin satışa çıkarılacağını söyleyen Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Tarkan Dervişoğlu, "Bu haftadan itibaren kooperatif ürünü olan yumurtayı, Ayaş'ın salçasını, Çubuk'un turşusunu Ankaralı'ya uygun şartlarda sunmaya başladık. İlk günden itibaren halkımız bu ürünlere büyük ilgi gösterdi. Bu ilgiyi bekliyorduk ancak tahminimizin üstünde oldu. Yüksek rakamlarda satışa başladık" dedi.

Halk Ekmek Gimat Mağazası'na alışverişe gelen Artun Tusluoğlu, yerli üreticinin desteklenmesi kadar vatandaşların bütçesine de katkı sağlayacak uygulamayı beğendiğini belirterek, "Özellikle böyle bir dönemde çiftçilerimiz bu uygulamayla destek gördüğü için çok mutluyum. Bu zor zamanlarda birbirimize destekle ayakta kalabileceğiz. Sağlıklı ürünler ve Halk Ekmek güvencesi var işin içinde. Birlik ve beraberlik mesajı veren Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek, Ankara, Güncel
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