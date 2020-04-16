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Halk ekmek, yerli üreticilerin ürünlerini satın alarak raflarına taşıdı

Halk ekmek, yerli üreticilerin ürünlerini satın alarak raflarına taşıdı Ankara Büyükşehir Belediyesi yerli üreticilere yönelik desteğini sürdürüyor.

16.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:02
Halk ekmek, yerli üreticilerin ürünlerini satın alarak raflarına taşıdı
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi yerli üreticilere yönelik desteğini sürdürüyor. Halk Ekmek Fabrikası, kırsal kalkınmaya yönelik yerli üreticileri teşvik etmek ve ekonomik yönden desteklemek amacıyla kadın üreticilerin ağırlıklı olarak bulunduğu kooperatiflerinden satın aldığı ürünleri tüketicilere uygun fiyattan ulaştırmaya başladı. Yerli üreticilerin ürettiği salçadan turşuya kadar birçok ürün Halk Ekmek Fabrikası Satış Mağazalarının raflarında yerini aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yerli üreticiye yönelik destek projelerine bir yenisi daha eklendi.Çubuk, Kalecik ve Ayaş başta olmak üzere birçok ilçede bulunan ve kadın üreticilerin ağırlıklı olduğu kooperatiflerle iş birliği yapan Halk Ekmek Fabrikası hem ürün yelpazesini genişletti hem de yerli üreticilerin ürettiği ürünleri satın alarak, tüketiciye ulaştırmaya başladı.
Yerli üreticileri ekonomik yönden destekleyerek, vatandaşların da uygun fiyattan ürüne ulaşmalarını sağlayan Halk Ekmek Fabrikası, ilk etapta Gimat Satış Mağazasında salçadan turşuya kadar çok sayıda yeni ürünü raflarına taşıdı. Başkentlilerin yerli üreticilerin ürettiği ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini ve 20 Nisan tarihinden itibaren kent genelindeki tüm satış mağazalarında ürünlerin satışa çıkarılacağını söyleyen Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Tarkan Dervişoğlu, şu bilgileri verdi:
"Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın bize verdiği en önemli görevlerden birisi Ankara'daki kırsal kesimin kalkındırılması oldu. Son 4-5 aydır yaptığımız çalışmaların neticelerini ise artık alıyoruz. Ankara'nın Polatlı, Kızılcahamam, Çubuk, Kalecik gibi ilçelerindeki kooperatiflerle iş birliği yaparak, kırsal kalkınmaya destek vermeyi amaçladık. Bu haftadan itibaren kooperatif ürünü olan yumurtayı, Ayaş'ın salçasını, Çubuk'un turşusunu Ankaralıya uygun şartlarda sunmaya başladık. İlk günden itibaren halkımız bu ürünlere büyük ilgi gösterdi. Bu ilgiyi bekliyorduk ancak tahminimizin üstünde oldu. Yüksek rakamlarda satışa başladık."
Halk Ekmek Gimat Mağazasında alışverişe gelen Artun Tusluoğlu, yerli üreticinin desteklenmesi kadar vatandaşların bütçesine de katkı sağlayacak uygulamayı beğendiğini belirterek, "Özellikle böyle bir dönemde çiftçilerimiz bu uygulamayla destek gördüğü için çok mutluyum. Bu zor zamanlarda birbirimize destekle ayakta kalabileceğiz. Sağlıklı ürünler ve Halk Ekmek güvencesi var işin içinde. Birlik ve beraberlik mesajı veren Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim" dedi. Halk ekmek, yerli üreticilerin ürünlerini satın alarak raflarına taşıdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek, Ankara, Yerel
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