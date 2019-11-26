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Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nama'dan teşekkür mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından ataması gerçekleştirilen İBB'nin en büyük iştiraklerinden Halk Ekmek A.Ş.'nin Başkan Vekili Özgen Nama, görevlendirme sonrasında teşekkür mesajı yayımladı.

26.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:17Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nama'dan teşekkür mesajı

Nama, mesajında "eşit hizmet, adil düzen" vurgusu yaptı ve bu düsturun temel prensipleri olacağını belirtti. Halk için üretim yapılacağının ve hakça paylaşılacağının altını çizen Nama, teşekkürlerini sundu.

Yeni bir dönem başlangıcı olacağını belirten Nama'nın mesajı şu şekilde:

Halk için üretim ve hakça paylaşım

"Adil toplum, halk için üretim ve hakça paylaşım" düsturuyla 26 yıldır yürüdüğüm bu yolda, Halk Ekmek (İHE) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine atanmış olmam, hepimiz için yeni bir dönem başlangıcı olacak.

"Yoksullukla mücadele edeceğiz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun "halk ekmeğe erişimi kolaylaştırın" talimatını derhal uygulayacağız. Bizler, Sayın İmamoğlu'nun seçim sürecinde yoksullukla mücadele edeceğiz sözünü yerine getirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da şiarında olduğu gibi, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye mücadele ediyoruz, çalışıyoruz ve daha çok çalışacağız.

Başta beni bu göreve layık gören, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, 26 yıldır omuz omuza mücadele ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin her bir ferdine ve bana inanan, benimle yol yürüyen tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Eşit hizmet, adil düzen

Siyasi hayatım boyunca, sokaklarda, meydanlarda, evlerde söylediğim sözlerin yeni görevimde de arkasında olacağım; 'eşit hizmet, adil düzen' şiarı temel prensibim olmaya devam edecektir. Teşekkürler Sayın Başkan, teşekkürler İstanbul"

İstanbul'da "Halk Ekmek"

"Ekmek herkes içindir" ve "İstanbullular için ekmek, ekmektir" sözleriyle yola çıkan İHE, ekmek üretimine 26 Ağustos 1978'de başladı. İstanbullulara, sağlıklı hijyenik ve ekonomik ekmek ve unlu mamuller üretmektedir. Kalite standartının oluşmasında ve piyasa fiyatlarının düzenlenmesinde etkin bir rol oynayan İHE, vatandaşlarımıza da ekonomik olarak büyük bir katkı sağlamaktadır.Günümüzde İstanbul'un her semtinde Halk Ekmek'e ulaşmak mümkündür.


Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek, İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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