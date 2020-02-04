Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi meyvelerini vermeye başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinatörlüğünde yürütülen "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" meyvelerini vermeye başladı. Proje kapsamında bugüne kadar işletmeler, kendi ihtiyaçları için 80 bin üstün nitelikli damızlık koç ve teke üretti.



Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi'nin 2005 yılında başlatıldığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Proje, bugün itibarıyla 56 ilde uygulanan 171 alt proje ile devam ediyor ve 21 koyun, 6 keçi ırkında, 1 milyon 100 bin küçükbaş hayvanda uygulanıyor" diye konuştu.



Proje kapsamında yer alan yetiştiricilere bu zamana kadar toplam 421 milyon TL destekleme ödemesi yapıldığının altını çizen Bakan Pakdemirli, "Proje kapsamında 8 üniversiteden 62 öğretim üyesi ve TAGEM'e bağlı enstitülerinden 45 araştırmacı olmak üzere toplam 107 proje lideri görev alıyor. Ayrıca her alt projede görev almak üzere toplam 171 proje teknik elemanı bulunuyor" dedi.



Proje ile döl veriminin, süt veriminin, gelişme hızı ve yemden yararlanma kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Ayrıca projenin yapağı ve tiftik kalitesinin iyileştirilmesi, yerli koyun-keçi ırklarımızın saf olarak yetiştirilmesi, korunması ve mevcut verim potansiyellerinin ortaya çıkarılması, birim hayvan başına elde edilen verimin artırılması, bölgelere özgü damızlık üretimi ve kaliteli damızlık hayvan elde etmek gibi hedefleri de bulunuyor" ifadelerini kullandı.



80 bin üstün nitelikli damızlık üretildi



Projenin bu hedefler doğrultusunda başarılı bir şekilde uygulanmaya devam ettiğini ifade eden Pakdemirli, "Proje ile küçükbaş hayvancılıkta büyüme, gelişme, süt, yapağı-tiftik verim kayıtları alınmaya başlanarak veri bankası oluşturuldu. Küçükbaş hayvancılığa olan ilgi artırıldı ve azalmaya başlayan Ankara Keçisi gibi yerli gen kaynaklarımızda hızlı azalışın önüne geçildi. Kaliteli damızlık koç ve tekeler elde edilmeye başlandı ve işletmeler kendi ihtiyaçları için 80 bin üstün nitelikli damızlık koç/teke üretti" dedi.



Bakan Pakdemirli, proje kapsamında gerekli koordinasyonun sağlanması halinde proje dışı işletmelere yaklaşık 150 bin baş erkek ve 350 bin baş dişi damızlığın sağlanabilecek duruma gelindiğini de sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA