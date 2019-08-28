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Halk günü dolup taşıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler vatandaşların sorunlarını, taleplerini ve önerilerini değerlendirmek ve çözüme kavuşmasını sağlamak adına birebir görüşmelere devam ediyor.

28.08.2019 20:13 Halk günü dolup taşıyor
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler vatandaşların sorunlarını, taleplerini ve önerilerini değerlendirmek ve çözüme kavuşmasını sağlamak adına birebir görüşmelere devam ediyor.

Haftanın her günü 16.00 ile 17.00 saatleri arası Meclis Salonunda vatandaşın taleplerine anında cevap veren Başkan Güler, halk gününün 4. gününde 63 kişi ile bir araya gelerek vatandaşların yüzünü güldürdü.

"Bu salon vatandaşların evi olacak"

Ordu halkının hiçbir sorunun kalmayacağını söyleyen Başkan Güler, "Vatandaşlarımızın bu uygulamaya ilgisi çok oldu. Yaşlısından tutun da gencine kadar her vatandaşımız buraya geliyor. Bu salon hiçbir zaman boş kalmayacak. Burada çocuklarımızla neşeleneceğiz, büyüklerimizle dertleşeceğiz. Ben bu şehrin çocuklarının abisi, büyüklerinin evladıyım. Ordu halkının hiçbir sorunu kalmayacak. Halk toplantılarımızın 4. gününü geride bıraktık. Herkesi buraya bekliyorum. Bu salon vatandaşlarımın evi olacak" diye konuştu.

"Anında çözüm bulacağız"

Halk günü uygulamasıyla gönülleri kazanacağını dile getiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Herkese açık olan Meclis Salonumuzda vatandaşların talep ve önerilerine karşı ilgili birimlerce anında çözüm bulunuyoruz. Bu uygulamayla halkın memnuniyetini en üst düzeyde tutarak onların gönüllerini kazanacağız. Çözüm bulunan tüm sorunların giderilmesi beni mutlu ediyor. Vatandaşım buradan gülerek ayrılmasını istiyorum" dedi. - ORDU

Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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