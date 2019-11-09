Halk GYO, nitelikli projeler geliştirmeye devam edecek

Yılın ilk 9 ayı sonunda konut satış gelirleri, düzenli kira gelirleri ve finansal gelirden oluşan toplam hasılatı 96 milyon TL'ye ulaşan Halk GYO, aktif büyüklüğünü 2,7 milyar TL'ye taşıdığını duyurdu. Şirketin aynı dönemdeki net karı ise 47,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

Konut kredilerinin düşmesi ve firmaların sürdürdüğü kampanyaların yılın üçüncü çeyreğinde sektöre canlılık kazandırdığını ifade eden Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin şunları söyledi:

"250 alt sektörü doğrudan etkileme gücüne sahip olan gayrimenkul sektörü, Ülkemiz büyümesine en fazla katkı veren sektörlerdendir. Kamu bankalarımızın konut kredilerine verdiği desteğin tüm sektöre olumlu yansıdığını düşünüyoruz. Gayrimenkul sektörü Türkiye'nin kent yaşamına değer katmayı sürdürecek, Halk GYO da bu süreçte nitelikli projeler geliştirmeye devam edecektir. Konut satış gelirleri, düzenli kira gelirleri ve finansal gelirden oluşan toplam hasılatımızı, yılın 3. çeyreği sonunda 96 milyon TL'ye yükseltmeyi başardık. Paydaşlarımıza katma değer yaratma, gayrimenkul sektörünün gelişimine katkımızı artırarak devam ettirme yönündeki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."

HALK GYO PROJELERİNDE SATIŞLAR DEVAM EDİYOR

Teknik Yapı işbirliği ile Alsancak'ta hayata geçen Evora İzmir projesinde kampanyalı fiyatlarla satışlarına devam eden Halk GYO, Vakıf GYO işbirliğiyle "Mutluluk Evinizden Başlar "sloganıyla hayata geçirilen konut projesi Bizimtepe Aydos ile Er Konut İnşaat ortaklığıyla inşaatı tamamlanan Şehristan Konutları'nda da anahtar teslimleri sürdürüyor. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi'nin en büyük paydaşlarından biri olan Halk GYO, bu proje kapsamındaki 46 ve 34 katlı Halk Ofis Kulelerinin inşasına da devam ediyor.