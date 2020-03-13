Halk kararını kırmızıdan yana verdi
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi toplu ulaşım hizmetlerini özelleştirmesinin arından yeni tip araçların renkleri için de vatandaşları fikrine başvurdu.
13.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:40
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi toplu ulaşım hizmetlerini özelleştirmesinin arından yeni tip araçların renkleri için de vatandaşları fikrine başvurdu. Sosyal medya üzerinden düzenlenen anketten araçların kırmızı olması yönünde fikir çıktı.
Düzce Belediyesi vatandaşlara ulaştıran hizmetlerin kalitesi ve niteliği artırmak için çalışmalarına devam ederken toplu ulaşım hizmetlerinin özelleştirilmesi ve sonrasında devam eden süreçte yeni tip araçların renkleri de belirlendi. Toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılacak yeni tip araçların renkleri konusunda vatandaşların düşüncesine önem veren Düzce Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden başlattığı anket çalışmasında Düzcelilere iki alternatif sundu. Mavi ve Kırmızı renkleri seçeneklere koyan Düzce Belediyesi "şehir içi ulaşım sistemimizde kullanacağımız otobüslerin renklerini siz seçin" diyerek her yaştan vatandaşa fikrini sordu. Bir hafta süren anket kapsamında Mavi renk 988 oy alarak %38'lik orana erişirken Kırmızı renk ise 1612 oy alarak %62'lik oran ile yeni araçların rengi olacak. Düzcelilerin görmek istediği kırmızı renk araçlar, çok yakın zamanda Düzce'nin sokaklarında olacak. - DÜZCE
Düzce Belediyesi vatandaşlara ulaştıran hizmetlerin kalitesi ve niteliği artırmak için çalışmalarına devam ederken toplu ulaşım hizmetlerinin özelleştirilmesi ve sonrasında devam eden süreçte yeni tip araçların renkleri de belirlendi. Toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılacak yeni tip araçların renkleri konusunda vatandaşların düşüncesine önem veren Düzce Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden başlattığı anket çalışmasında Düzcelilere iki alternatif sundu. Mavi ve Kırmızı renkleri seçeneklere koyan Düzce Belediyesi "şehir içi ulaşım sistemimizde kullanacağımız otobüslerin renklerini siz seçin" diyerek her yaştan vatandaşa fikrini sordu. Bir hafta süren anket kapsamında Mavi renk 988 oy alarak %38'lik orana erişirken Kırmızı renk ise 1612 oy alarak %62'lik oran ile yeni araçların rengi olacak. Düzcelilerin görmek istediği kırmızı renk araçlar, çok yakın zamanda Düzce'nin sokaklarında olacak. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Etiketler : Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel
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