Halk Köprüsü Mağazası

27 Kasım 2018 Salı 16:33



27 Kasım 2018 Salı 16:33

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, belediye bünyesinde yer alan Halk Köprüsü mağazasının ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımda bulunduğunu bildirdi.Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, hayırsever vatandaşların mağazaya getirdiği yeni ve kullanılabilir ikinci el kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştırıldığını belirtti.Mağazadan günde yaklaşık 10-15 ailenin giysi ihtiyacını karşılandığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya devam eden Halk Köprüsü mağazamız, hayırsever vatandaşlarımızın mağazaya getirdiği yeni ve kullanılabilir ikinci el kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştırıyor. Burada veren el, alan eli görmüyor. Ama bunun manevi huzurunu yaşıyor. Halk Köprüsü mağazamıza destek ve yardımlarını esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırsever vatandaşlarımızdan kullanılmış ama giyilebilecek durumda olan ya da hiç kullanılmamış temiz çocuk ve bebek eşyalarının yanı sıra oyuncak konusunda daha çok destek bekliyoruz."