Halk kütüphanesi ara tatilde öğrencilerin uğrak mekânı oldu

Seka Bilim Merkezi 2. katında hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi, yarı yıl tatilinde ders çalışmak, ödev hazırlamak isteyen öğrencilerin uğrak mekanı oldu. Barındırdığı 16 bin kitap ve 20 bin e-kitap ile öğrenciler için kaynak araştırma, bilgiye kolaylıkla erişme imkanı sunan Halk Kütüphanesi, sessiz ve nezih ortamıyla da öğrencilerin yoğun ilgisini görüyor.

36 BİN KİTABA ERİŞİM SAĞLANABİLİYOR

E- kütüphaneyle birlikte yaklaşık 36 bin kitap okuyucuya sunulduğu Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi, pazartesi günü hariç haftanın her günü 09.00- 18.00 saatleri arası hizmet veriyor.Sabahın erken saatlerinde kütüphaneye gelerek geç saatlere kadar ders çalışıp ödev yapan öğrenciler,kütüphanenin sıcak atmosferinde bilgiye kolayca erişim sağlayarak, sessiz bir ortamda ders çalışabiliyor.

ÜYE OLUNUP KİTAP ÖDÜNÇ ALINIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi ücretsiz üyelik sistemiyle ödünç kitap hizmeti sunuyor. Üye olabilmek için kütüphaneye kimlik kartıyla gelinmesi yeterli. Kütüphane, 16 bin adet süreli yayınlardan, romanlara ve ansiklopedilere kadar pek çok kitabı raflarda okuyucularla buluşturuyor. Rafların dışında dijital kütüphanede yaklaşık 20 bin adet zengin bir içerik bulunduruyor. Geçtiğimiz yıl hizmete açılan kütüphaneyi bir yılda 110 bin kişi ziyaret etti. 8 bin üyesi bulunan Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi'nden 8 bin 950 kitap okuyucular tarafından ödünç alınarak okundu.