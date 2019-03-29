Halk Kütüphanesinin Okuyucu Sayısı İlçe Nüfusunu Geçti

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Beypazarı Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Ayan, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki kütüphanelerine yoğun ilgi olduğunu belirterek, "İlçe nüfusumuz 50 bindir. Biz, okuyucu sayısında ilçemiz nüfusunu 13 bin geçerek 63 binlere ulaştırdık." dedi.Ahmet Ayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beypazarı ilçesindeki Beypazarı Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesinde 14 bini çocuk kitaplarından oluşan 44956 kitap bulunduğunu aktardı.Kütüphanelerinden ilçe genelindeki 11 bin orta öğrenim öğrencisi ile Ankara Üniversitesi Beypazarı Mslek Yüksek Okulu öğrencilerinin yararlandığını anlatan Ayan, "İlçemiz okuyor. Kütüphanemizden herkes faydalanmaktadır, vatandaşlarımız buradan yılda 33741 ödünç kitap alarak faydalanıyor. Kütüphanemizin 2908'i yetişkin, 2332'si çocuk olmak üzere toplam 5240 üyesi var." bilgisini paylaştı.Ayan, bu yılın ilk 3 ayında kütüphaneden 3937 materyali ödünç verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:"Kütüphanemizde 2 bilgisayar, kamu internet erişim merkezi ile okuyuculara hizmet veriliyor. Kütüphanemize son yıllarda çocuklar ve yetişkinler için yıllık 2500 civarında güncel kitap gelmekte olup zengin bir koleksiyonumuz mevcuttur. İlçe nüfusumuz 50 bindir. Biz, okuyucu sayısında ilçemiz nüfusunu 13 bin geçerek 63 binlere ulaştırdık."Kütüphanelerindeki okuyucu sayısını artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Ayan, şöyle devam etti:"Özellikle eğitim öğretim yılı başlangıcında ve Kütüphaneler Haftası'nda okullara okuma alışkanlığı, kütüphane kullanımı ve araştırma teknikleri konularında oryantasyon çalışmaları yürütmekteyiz. Kütüphanemizde, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce telif hakkı alınan filmlerin yanı sıra her cumartesi günü sinema gösterimi yapılmaktadır. Ayrıca her çarşamba günleri 'Kitaplardan Konuşalım' söyleşisi gerçekleştirmekteyiz. 55.Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında da ilçemizde okulların katılımı ile çeşitli etkinlikler yaptık."Ayan, bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini sözlerine ekledi.