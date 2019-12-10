Haberler » Güncel » Halk otobüsleri denetleniyor - Haber

Halk otobüsleri denetleniyor

Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri, Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor.

10.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:51Halk otobüsleri denetleniyor
Belediyesi Özel Halk Otobüsleri, Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor.

Bartın ili mücavir alan sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapan Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri, Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor. Yolcu taşıma esnasında habersiz denetim gerçekleştirilen halk otobüslerinde personel kılık kıyafet, yolcu konforu ve çeşitli konular incelendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüslerimizi düzenli olarak denetliyoruz. Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmeleri ve daha güvenli yolculuk yapabilmeleri için denetimlerimizi sıklaştırdık. Her geçen gün gelişen ve güzelleşen şehrimizde yaşayan halkımıza daha iyi hizmet vermek için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BARTIN

Zabıta Müdürlüğü, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:02 Tecavüzle suçlanan profesörün avukatları çekildi - Haber
15:02 Erdoğan: "Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye soruyorlar. - Haber
15:01 Şehit Yıldırım, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı - Haber
15:01 Malatya'da kayısı satıcıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
14:57 Melikgazi çalışanlarına hizmet içi eğitim semineri - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
13:00 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
10.12.2019 15:11:38