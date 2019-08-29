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Halk otobüslerinde Ankarakart dönemi başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünden, mavi özel halk otobüslerinde (ÖHO) 2 Eylül Pazartesi gününden itibaren Ankarakart uygulamasına geçileceği bildirildi.

29.08.2019 10:56 Halk otobüslerinde Ankarakart dönemi başlıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünden, mavi özel halk otobüslerinde (ÖHO) 2 Eylül Pazartesi gününden itibaren Ankarakart uygulamasına geçileceği bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ankarakart uygulamasının ÖHO'larda da başlamasıyla vatandaşların, tüm otobüsler ve raylı sistemlerde tek kartla ulaşım sağlayacağı belirtildi.
Açıklamada, nakit para kullanımının sona ereceği ÖHO'larda aktarma süresinin 75 dakika olarak belirlendiği, transferin EGO otobüsleri, Ankaray, metro ve teleferikte geçerli olacağı vurgulandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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